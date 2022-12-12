посёлок Октябрьский, посёлок Октябрьский, Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Октябрьский

Идринский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Белоярская волость
1965Троицкая, д. (п. уч. Шиловский, 193 дол.), на кл. Шиловском5811411915

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Идринский район
165734Октябрьскийпосёлок54°24'91°52'N-46-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Идринский муниципальный район, Сельское поселение Добромысловский сельсовет
4617416116п Октябрьский#Н/Д
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