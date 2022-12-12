деревня Машихино, деревня Машихино, Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Машихино

Островский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
6093Машихино, д.при рч. Машихинке.5339145852
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Клеванцовская волость
136. Машихино, деревня бывшая владельческая, дворов 24, жителей 106, 4 дегт. з.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Клеванцевская волость
Машихино д.речка602616489100189Преоблад. промыслы по Клеванцевской вол: извоз, маляры, пильщики и фабричные рабочие
Показать скан
Кинешемский уезд, Семеновская волость
Машихино д.колодцы588421824Преоблад. промыслы по Семеновск. вол.: бондари, землекопы, лапотники, пильщики, плотники.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Островский район
6089Машихинодеревня57°51'00"42°30'00"O-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Островский муниципальный район, Клеванцовское сельское поселение
34630424151д Машихинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close