деревня Госточи, деревня Госточи, Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Госточи

Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3077Госточи (Гостычи), д. каз.при р. Ресе.91833105134
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Богоявленская волость
735. Госточи (Гостычи), деревня бывшая государственная, при речке Ресе, дворов 42, жителей 271, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мосальский район
78247Госточидеревня54°32'35°07'N-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мосальский муниципальный район, Сельское поселение село Боровенск
29629404181д Госточидеревня
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