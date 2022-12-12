деревня Крылосово, деревня Крылосово, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Крылосово

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2200Крылосова, дер.при р. Чусовой.63965200214Волостное правление, пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Макаровская волость
491. Крыласовсые, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 81, жителей 483, волостное правление (уездный город в 63 верстах), часовня, лавки
Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
560. Крыласова, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Черемше, дворов 4, жителей 20, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
513913Крылосоводеревня56°56'с.ш.59°41'в.д.O-40-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000121д Крылосоводеревня
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