Крылосово
Первоуральск, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2200Крылосова, дер.при р. Чусовой.63965200214Волостное правление, пристань.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
491. Крыласовсые, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 81, жителей 483, волостное правление (уездный город в 63 верстах), часовня, лавки
560. Крыласова, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Черемше, дворов 4, жителей 20, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513913Крылосоводеревня56°56'с.ш.59°41'в.д.O-40-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000121д Крылосоводеревня