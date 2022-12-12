село Варваровка, село Варваровка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Варваровка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
1002Варваровка, сел. южн. пос.при рч. Боковой.481036012141212Православный молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Боковская волость
184. Варваровка, село бывшее государственное, при речке Боковой, дворов 543, жителей 2995, церковь православная, школа, 2 лавки, базар по воскресеньям

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12075Варварівкаселоцентр сільської радир-н Долинськийсільрада Варварівська
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