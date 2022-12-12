Верх-Потка
Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12175Верх-Подка, д. каз.при рч. Подке.14545105301359Мельниц 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1059. Верх-Подка, деревня бывшая государственная, при речке Подке, дворов 123, жителей 582, красильный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346722Верх-Поткадеревня57°32'00"54°18'00"O-40-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608437106д Верх-Поткадеревня