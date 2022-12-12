Языково
Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2216Михайловское (Дубровка, Языково), сельцо.при рч. Игине.5545152504518Р. — Часовень 3. Мельница водяная. Лавок 28. Базары по понедельникам. Печение калачей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1334. Языково (Дубровка, Михайловка), село бывшее владельческое, при речке Игине, дворов 169, жителей 959, волостное правление (уездный город в 55 верстах), мечеть, 3 час Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
15Языково, с. при реч. Ишне, церковь, зем. шк., 4 бак. и вин. лав., пив. склад и лав. Стахеева, х.-з. маг., баз. по понед., вод. мел., вол. правл., кузн., усад. Стахеева55—180549567Земледелие и извозный промысел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188894Языководеревня55°22'52°31'N-39-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92653436111д Языководеревня