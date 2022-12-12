деревня Языково, деревня Языково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Языково

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2216Михайловское (Дубровка, Языково), сельцо.при рч. Игине.5545152504518Р. — Часовень 3. Мельница водяная. Лавок 28. Базары по понедельникам. Печение калачей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Шигаевская волость
1334. Языково (Дубровка, Михайловка), село бывшее владельческое, при речке Игине, дворов 169, жителей 959, волостное правление (уездный город в 55 верстах), мечеть, 3 час Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Языковская волость
15Языково, с. при реч. Ишне, церковь, зем. шк., 4 бак. и вин. лав., пив. склад и лав. Стахеева, х.-з. маг., баз. по понед., вод. мел., вол. правл., кузн., усад. Стахеева55180549567Земледелие и извозный промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
188894Языководеревня55°22'52°31'N-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Лякинское сельское поселение
92653436111д Языководеревня
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