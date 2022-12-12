деревня Новое Залитвинье, деревня Новое Залитвинье, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Новое Залитвинье

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Тихиничская волость
50Дер. Залитвинье 1-епроселкеколодцахЗалитвинскому т-ву 32 кр. пр. 237881Добоснянск. пр. 13032
51Дер. Залитвинье 2-е (новое)проселкеколодцахЗалитвинскому т-ву 32 кр. пр. 38115146Добоснянск. пр. 9036

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Скриплицкий сельсовет
д Новое Залитвинье12

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Скриплицкий сельсовет
д. Новое Залитвинье6
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