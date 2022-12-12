Архангельское
Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8345Архангельское, с. каз.близь р. Вои.20347179188Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
712. Архангельское (Чирки, Кулики), село бывшее государственное, при речках Вое и Дуброве, дворов 63, жителей 403, церковь православная, школа, кожевенный завод, ярмарка, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20252Архангельскоесело57°38'50°12'O-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33626404101с Архангельскоесело