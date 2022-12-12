село Архангельское, село Архангельское, Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Архангельское

Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
8345Архангельское, с. каз.близь р. Вои.20347179188Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Барановская волость
712. Архангельское (Чирки, Кулики), село бывшее государственное, при речках Вое и Дуброве, дворов 63, жителей 403, церковь православная, школа, кожевенный завод, ярмарка, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Немский район
20252Архангельскоесело57°38'50°12'O-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Немский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
33626404101с Архангельскоесело
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