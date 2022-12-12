село Еловая, село Еловая, Емельяновский район, Красноярский край (на 2018) — Familio

Еловая

Емельяновский район, Красноярский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
26Елова, д. казач. (Пугачевской станицы).при рч. Еловой.25967173151Часовня православная 1. Сельское училище.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Заледеевская волость
1553Еловая, д., на рч.рч. Бугаче и Еловке; хлеб.-з. маг.601781699

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Емельяновский район
163932Еловаясело56°09'92°33'O-46-138
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