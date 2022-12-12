село Бездрик, село Бездрик, Сумська область (на 2018) — Familio

Бездрик

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3228Бездрик, с. вл.при прудах.123185269Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и селитрянный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Тимофеевская волость
820. Бездрик, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 114, церковь православная, винокуренных завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21907Бездрикселоцентр сільської ОТГр-н СумськийБездрик сільська об'єднана територіальна громада
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