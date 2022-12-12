Михайловка
Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3940Михайловская (Михайловка), дер.при ррч. Ашапе и Россохе.10554204649Часовня православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1242. Михайловская (Михайловка), деревня бывшая владельческая, при речках Большом Ашане, Россохе и Слитовке, дворов 27, жителей 146, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347090Михайловкадеревня57°07'00"56°20'00"O-40-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57638402111д Михайловкадеревня