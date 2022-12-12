Соловье
Оршанский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
349. Соловье Большое, село бывшее владельческое, при реке Соловьянке, дворов 36, жителей 239, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
46Село СоловьипроселкеручьяхСоловьянск. с. о. 58224206Соловьянск. пр. 9712
48Дер. СоловьитрактьручьяхСоловьянск. с. о. 33239209Соловьянск. пр. 9712
66Им. Анибалево (Соловьи тож)проселкеколодцет-ву кр. 22 влад., прав. 226962Соловьянск. пр. 8712
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Соловье22
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Соловье46