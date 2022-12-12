деревня Соловье, деревня Соловье, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Соловье

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Высоцкая волость
349. Соловье Большое, село бывшее владельческое, при реке Соловьянке, дворов 36, жителей 239, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высоцкая волость
46Село СоловьипроселкеручьяхСоловьянск. с. о. 58224206Соловьянск. пр. 9712
48Дер. СоловьитрактьручьяхСоловьянск. с. о. 33239209Соловьянск. пр. 9712
66Им. Анибалево (Соловьи тож)проселкеколодцет-ву кр. 22 влад., прав. 226962Соловьянск. пр. 8712

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Андреевщинский сельсовет
д Соловье22

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Андреевщинский сельсовет
д. Соловье46
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