Робушенская
Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
492Робушенская (Рябушинская), сл. каз.при р. Протве.32769281270Церковь православная 1. Приходское училище. Сельское управление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
129. Рябушек (Рябушинская Слобода), село бывшее государственное, при реке Протве, дворов 74, жителей 488, 2 церкви православных, часовня, школа, 2 лавки, 3 кирпичных заво Показать все