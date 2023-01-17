сельцо Робушенская, сельцо Робушенская, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Робушенская

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
492Робушенская (Рябушинская), сл. каз.при р. Протве.32769281270Церковь православная 1. Приходское училище. Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Рощинская (Пригородно) волость
129. Рябушек (Рябушинская Слобода), село бывшее государственное, при реке Протве, дворов 74, жителей 488, 2 церкви православных, часовня, школа, 2 лавки, 3 кирпичных заво Показать все
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