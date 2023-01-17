село Катанское, село Катанское, Сумська область (на 2018) — Familio

Катанское

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Богодуховский уезд
616Катанское (Вилы), д. каз.при р. Ворсклице.382898325370
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Тарасовская волость
177. Катанская, деревня бывшая государственная, при речке Ворсклице, дворов 133, жителей 907

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20973Катанськеселор-н ВеликописарівськийКириківська селищна об'єднана територіальна громада
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