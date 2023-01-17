деревня Ново-Иваново, деревня Ново-Иваново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ново-Иваново

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7235Иваново, д. вл.при колодцах.238218694
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Нажеровская волость
352. Ново-Иваново, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 192, 3 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Нажеровская волость
д. Новое (Иваново)III. Капцевское общество1171044Богородско-Капцевский приход Каликинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
387629Ново-Ивановодеревня57°08'с.ш.39°49'в.д.O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Сельское поселение Семибратово
78637447151д Ново-Ивановодеревня
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