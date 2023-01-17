застенок Волковщина, застенок Волковщина, Гольшанская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Волковщина

Гольшанская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Гольшанская волость
Волковщизна, з. (Цюльковича), жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 19, у. гор. 12 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Солы 29 в.
Волковщизна, з. (Завадских), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 48, раз. см. пред.
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