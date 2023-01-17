село Ыб, село Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Ыб

Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
9966Иб, д. каз.при р. Сысоле.524054165168Церковь православная 1. Училище. Расправа.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Благовещенская волость
Вознесенское С.5214

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Сыктывдинский район
171445Ыбсело61°16'50°34'P-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, Сельское поселение Ыб
87628463101с Ыбсело
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