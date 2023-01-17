хутор Рубеженский, хутор Рубеженский, Усть-Быстрянская станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Рубеженский

Усть-Быстрянская станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
504Рубеженский.при балке Рубежной.37203634
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Усть-Быстрянская станица
3822Рубежной хутор, Усть-Быстрянской станицы, при реке Донец702004215225Хуторское правление, приходское училище106346
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