железнодорожный разъезд Грибаниха, железнодорожный разъезд Грибаниха, Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Грибаниха

Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Онежский район
107028Грибанихаж.-д.рзд.(нп)63°48'с.ш.38°22'в.д.P-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Порожское сельское поселение
11646436191ж/д рзд Грибанихажелезнодорожный разъезд
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