деревня Скершканы, деревня Скершканы, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Скершканы

Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Креславская волость
28СкершканыдеревняЗападная Двина, рекаКреславского, римско-католическогоКреславскому сельскому обществу2

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
Šķierškāniagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62802

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
Skerškāni100205673ciemsEKS
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