станица Старая Станица, станица Старая Станица, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Старая Станица

Миллеровский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Миллеровский район
531828Старая Станицастаница48°49'00"40°22'00"M-37-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Миллеровский муниципальный район, Верхнеталовское сельское поселение
60632402151ст-ца Старая Станицастаница
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