село Невежкино, село Невежкино, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Невежкино

Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
299Невежкино (Невешкино, Демьянское), с. каз.при р. Медведице и озз. Кевде и Долгом.73482358711040Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Невежкинская волость
189. Невежкино, село бывшее государственное, при речке Медведице и озз. Кевде и Долгом, дворов 360, жителей 2293, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церков Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Лысогорский район
43556Невежкиносело51°14'с.ш.44°57'в.д.M-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Лысогорский муниципальный район, Большекопенское сельское поселение
63625410116с Невежкиносело
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