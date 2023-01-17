село Новоорловка, село Новоорловка, — Familio

Новоорловка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Алексеево-Орловская волость
3067Ново-Орловка колон., Алексеево-Орловск. вол.151650126124Сел. п., школа грамотности2701388

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6365Новоорлівкаселор-н Шахтарськийсільрада Малоорлівська
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