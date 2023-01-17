село Высокиничи, село Высокиничи, Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Высокиничи

Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Тарусский уезд
4053Высокинцы, сц. вл.при р. Протве.2712103388430
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Тарусский уезд, Высокиничская волость
926. Высокиничи и Оболенское (Перечестиво), село бывшее владельческое, при реках Протве, Супрутке и Больянке, дворов 201, жителей 1316, волостное правление (уездный город Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Жуковский район
66230Высокиничисело54°55'36°55'N-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Жуковский муниципальный район, Сельское поселение село Высокиничи
29613408101с Высокиничисело
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