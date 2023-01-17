деревня Поля, деревня Поля, Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Поля

Зуевский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14302Польская (Поля), д. каз.при р. Косе.935351266309
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Мухинская волость
1156. Польская (Поле), деревня бывшая государственная, при речке Косе, дворов 54, жителей 525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Зуевский район
235471Полядеревня58°05'51°04'O-39-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Зуевский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
33614428121д Полядеревня
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