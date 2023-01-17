Андреевка
Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
813. Андреевка (Елховка, Варламовка), деревня бывшая государственная, при речке Елховке, дворов 67, жителей 520
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72455Андреевкапосёлок55°58'с.ш.53°02'в.д.N-39-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеигнашкинский сельсовет
53615404106п Андреевкапоселок