посёлок Андреевка, посёлок Андреевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Андреевка

Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Твердиловская волость
813. Андреевка (Елховка, Варламовка), деревня бывшая государственная, при речке Елховке, дворов 67, жителей 520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Грачевский район
72455Андреевкапосёлок55°58'с.ш.53°02'в.д.N-39-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Грачёвский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеигнашкинский сельсовет
53615404106п Андреевкапоселок
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