село Нижняя Верейка, село Нижняя Верейка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Нижняя Верейка

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1714Нижняя Верейка (Шевырево, Швырево), с. каз.при рч. Верейке.202145215246Церковь православная.
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1715Нижняя Верейка, сц. вл.при рч. Верейке.202164745
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Фомино-Негочевская волость
746. Н. Верейка, село бывшее государственное, при речке Верейке, дворов 82, жителей 537, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
630281Нижняя Верейкасело51°58'с.ш.39°04'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Скляевское сельское поселение
20643444116с Нижняя Верейкасело
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