Нижняя Верейка
Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1714Нижняя Верейка (Шевырево, Швырево), с. каз.при рч. Верейке.202145215246Церковь православная.Показать скан
1715Нижняя Верейка, сц. вл.при рч. Верейке.202164745Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
746. Н. Верейка, село бывшее государственное, при речке Верейке, дворов 82, жителей 537, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
630281Нижняя Верейкасело51°58'с.ш.39°04'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643444116с Нижняя Верейкасело