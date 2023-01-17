деревня Пользино-1, деревня Пользино-1, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пользино-1

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Стрижинская волость
74ПользинодеревняСволна, рекаСволнянского, православногоПользинскому сельскому обществу51
Дриссенский уезд, Тоболковская волость
81ПользиноимениеСволна, рекаСволнянского, православногоЕ. И. Купчинской, двор. , прав.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Бельковщинский сельсовет
д Пользино-111

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Бельковщинский сельсовет
д. Пользино-116
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close