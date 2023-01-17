село Любечане, село Любечане, Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Любечане

Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2372Любечаны, с. вл.близь рч. Ирпы.37469371405Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Новоропская волость
669. Любечане, село бывшее государственное и владельческое, дворов 122, жителей 587, церковь православная, питейный дом, лавка, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Климовский район
68809Любечанесело52°19'с.ш.32°21'в.д.N-36-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Климовский муниципальный район, Брахловское сельское поселение
15628404106с Любечанесело
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