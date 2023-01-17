село Слобода, село Слобода, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Слобода

Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
9952Слобода, с. каз.при р. Вычегде.1510752183220Церковь православная 1.
Показать скан

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Богоявленская волость
Слободское С.1510

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Богоявленская волость
1562. Слобода, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 70, жителей 665, церковь православная
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close