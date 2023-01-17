деревня Старая Еловка, деревня Старая Еловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Старая Еловка

Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
150Еловская, д. каз.при р. Чулыме.737330105130
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Больше-Улуйская волость
137Старо-Еловка, д., на р. Чулыме5220019827

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Бирилюсский район
137666Старая Еловкадеревня56°53'90°40'O-46-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Бирилюсский муниципальный район, Сельское поселение Новобирилюсский сельсовет
4606416106д Старая Еловка#Н/Д
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