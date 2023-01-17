село Скоморошки, село Скоморошки, Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Скоморошки

Дубенский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Одоевский уезд
3516Скоморошки, с. вл.при рч. Могильне.25730143128Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Одоевский уезд, Скоморошинская волость
950. Скоморошки, село бывшее владельческое, при речках Могильне и Паниловке, дворов 32, жителей 313, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Дубенский район
8320Скоморошкисело54°05'с.ш.36°57'в.д.N-37-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Дубенский муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
70618405291с Скоморошкисело
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