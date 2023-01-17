деревня Кислое, деревня Кислое, Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Кислое

Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Трехалевская волость
7Большое КислоедеревняНаричанка, рекаТрехалевского, православногоТрехалевскому сельскому обществу11

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
439119Кислоедеревня56°15'с.ш.29°48'в.д.O-35-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Невельский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Долысская волость
58620460227д Кислоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close