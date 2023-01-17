село Новочеркутино, село Новочеркутино, Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Новочеркутино

Добринский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2977Новочеркутино (Салтыки), с. вл.при р. Плавице.5030169730781Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Завод конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Ново-Черкутинская волость
1149. Ново-Черкутино (Салтыки), село бывшее владельческое, при речке Плавице, дворов 272, жителей 1385, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Добринский район
79384Новочеркутиносело52°19'00"40°24'00"N-37-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Добринский муниципальный район, Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет
42612444101с Новочеркутиносело
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