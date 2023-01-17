деревня Изосимье, деревня Изосимье, Покровская волость, Клинский уезд (на 1913) — Familio

Изосимье

Покровская волость, Клинский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3660Изосимово, пуст.при р. Малой Сестре.5041257Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Изосименская волость
622. Изосимова Пустошь, село бывшее государственное, при речке Сестре, дворов 2, жителей 20, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, часов Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Покровская волость
Дер. Изосимение491Московско-Виндавская железная дорога, станция Чисмено. 304
Пустынь Засимова491Московско-Виндавская железная дорога, станция Волоколамск. 35
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