станция Марково, станция Марково, Кетовский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Марково

Кетовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1566Марковский Участок, д. каз.при оз. Камышном.3053152422407
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Сычевская волость
Маркова 1-я д., при оз. Маркове, на прос. дор.281313560

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Кетовский район
98284Марковост.(нп)55°18'00"65°38'00"N-41-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Кетовский муниципальный район, Сельское поселение Светлополянский сельсовет
37614473111ст Марковостанция
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