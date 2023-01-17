станица Терновская, станица Терновская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Терновская

Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6468Терновская станицана обоих берегах р. Терновки11381787027062727великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 5. Питейных заведений 3. Ветряных мукомольных мельниц 45. Ярмарок 2 — 1-го октября и Вербная.По притоку р. Еи, р. Терновке

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Тихорецкий район
160164Терновскаястаница45°51'00"40°25'00"L-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Тихорецкий муниципальный район, Терновское сельское поселение
3654419101ст-ца Терновская#Н/Д
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