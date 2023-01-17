Изамбаево
Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
836Изамбаева, д. каз.при рч. Шуранге.47½2656159147Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
324. Изанбаева, деревня бывшая государственная, при речке Пошнарке, дворов 69, жителей 839, почтовая станция
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Изамбаева, Мал.-Карачкинскойчуваши505Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
695222Изамбаеводеревня56°01'с.ш.46°26'в.д.O-38-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97653490116д Изамбаеводеревня