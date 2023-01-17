деревня Прилепы, деревня Прилепы, Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Прилепы

Пристенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2638Прилепы, д. каз.при рч. Донецкой Семице.501070288337
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Двоелученская волость
1116. Прилепы, деревня бывшая государственная, при речке Донецкой Семице, дворов 102, жителей 854, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Пристенский район
51256Прилепыдеревня51°15'36°51'M-37-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Пристенский муниципальный район, Сельское поселение Черновецкий сельсовет
38632473111д Прилепыдеревня
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