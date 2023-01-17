село Малая Слободка, село Малая Слободка, Одеська область (на 2018) — Familio

Малая Слободка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Крутянская волость
225. Слободзея, село бывшее владельческое, при речке Рыбнице, дворов 257, жителей 959, 2 церкви православных, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17036Мала Слобідкаселоцентр сільської радир-н Кодимськийсільрада Малослобідська
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