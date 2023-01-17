деревня Жуковка, деревня Жуковка, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Жуковка

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2483Жуковка, д. вл.при колодце.1616207686
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Подчерковская волость
544. Жуковка (Тиханово), деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 159, постоялый двор, позументн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Подчерковская волость
Дер. Жуковка 1312станция Вербилки. 826Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
39655Жуковкадеревня56°28'с.ш.37°31'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000319д Жуковкадеревня
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