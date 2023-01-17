Нестерово
Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
667. Нестерова, деревня бывшая владельческая, при речке Бохтюге, дворов 6, жителей 49, часовня
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5536НестеровоНестеровск.Ильинский-Грибцовскийсобственники309214434
56—НестеровоБольшедв.Ильинский-ГрибцовскийАндреева309122329
57—НестеровоБорщевск.Ильинский-Грибцовскийсобственники301982119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35630Нестероводеревня59°41'с.ш.39°59'в.д.O-37-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404212д Нестероводеревня