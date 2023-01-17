село Болгарка, село Болгарка, — Familio

Болгарка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Коларовка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
431Романовка (*Тогайлы, Тогалы), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Лозоватке.4014105266274
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Романовская волость
184. Романовка (Тогалы), колония болгарская, при речке Лозоватке, дворов 119, жителей 813, волостное правление (уездный город в 40 верстах), молитвенный дом, 2 кирпичных Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46265Болгаркаселоцентр сільської радир-н Приморськийсільрада Коларівська
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