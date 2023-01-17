село Райгородок, село Райгородок, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Райгородок

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1626Райгородок, селен. вл.при р. Десне.23станов. кварт.129470485Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Коропская волость
394. Райгородок, село бывшее государственное и владельческое, при реке Десне, дворов 166, жителей 991, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29022Райгородокселоцентр сільської радир-н Коропськийсільрада Райгородоцька
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