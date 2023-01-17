деревня Султанаево, деревня Султанаево, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Султанаево

Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Калмыковская волость
31Султанаева, пос. на прос. дор., при реч. Сауляш, мечеть783562160155Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Калтасинский район
521044Султанаеводеревня55°55'00"54°56'00"N-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Калтасинский муниципальный район, Сельское поселение Калмиябашевский сельсовет
80633420126д Султанаеводеревня
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