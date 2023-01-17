Таборы
Оханский, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4815Табарское, сел.при р. Каме.2220184754Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Пристань. Хлебных магазинов 5. Торжков 2. Базар еженедельно.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1551. Табарское, село бывшее владельческое, при реке Каме и речке Таборке, дворов 24, жителей 108, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 2 церкви православных Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346464Таборысело57°50'00"55°09'00"O-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57729000316с Таборысело