деревня Средняя Ока, деревня Средняя Ока, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Средняя Ока

Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Большеокинская волость
1002. Средняя Ока, деревня бывшая государственная, при реке Оке, дворов 51, жителей 306, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Большекущинская волость
19Средняя Ока, д. на реч. Оке, мечеть, мел., 2 бак. лав., медр.17722113340317Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мечетлинский район
525471Средняя Окадеревня56°04'00"58°14'00"O-40-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мечетлинский муниципальный район, Сельское поселение Большеокинский сельсовет
80642410106д Средняя Окадеревня
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