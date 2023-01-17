деревня Замошье, деревня Замошье, Леонпольская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Замошье

Леонпольская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Замошье, д., жит. 107 (57 м. 50 ж.), дес. 111, у. гор. 43 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Георгиевск 6 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close