село Красное, село Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Красное

Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2037Красная (Красненькая), слоб. вл.при рч. Савале.131074026722897Церковь православная. Завод винокуренный. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Краснянская волость
899. Красная (Красненькая), слобода бывшая владельческая, при реке Савале, дворов 1060, жителей 6362, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новохоперский район
7257Красноесело51°10'с.ш.41°29'в.д.M-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Краснянское сельское поселение
20627428101с Красноесело
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